اتحاد جدة يتقدم بعرض “أقل” لضم كهربا.. فهل سيوافق “مرتضى”؟

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء، تلقت عرضًا من اتحاد جدة، تطلب فيه تجديد إعارة كهربا لصفوف الفريق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر، أن عرض اتحاد جدة السعودي، تضمن الحصول على خدمات اللاعب لمدة موسم إضافى مقابل مليون و300 ألف دولار.

ومن المقرر أن يعقد عبد الله شرف الدين مندوب اتحاد جدة بالقاهرة، جلسة مع مرتضى منصور خلال الساعات المقبلة، لمواصلة مفاوضاته لاستعارة كهربا لمدة موسم جديد.

يذكر أنه تم تعيين إدارة جديدة للنادي السعودي، التي تقدمت بعرض أقل من الإدارة السابقة التي عرضت استعارة اللاعب مقابل ملوين و500 ألف دولار، ورفضه مرتضى منصور، رئيس الزمالك.