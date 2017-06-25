أشعة على قدم “رفعت” لتحديد موقفه من لقاء بتروجيت

يخضع أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لأشعة اليوم الأحد، على قدمه، لتحديد مدى إمكانية مشاركته في مباراة الفارس الأبيض المقبلة المقرر إقامتها أمام بتروجيت، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري.

كان الزمالك قد طلب تأجيل مباراته أمام بتروجيت، بسبب ضغط المباريات، حيث كان من المقرر أن تقام المباراة اليوم، إلا أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وافق على تأجيل المباراة، لمراعاة ظروف الفريق الأبيض الذي يحتاج لراحة كافية بسبب مشاركته في البطولة الأفريقية.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة زيسكو يونايتد الزيمبابوي، ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة.