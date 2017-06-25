متى ينتظم “فتحي” في مران الأهلي؟ اعرف الموعد

حصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة سلبية اليوم الأحد، من التدريبات، عقب التعادل أمام إنبي أمس، في الجولة الـ32 من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبين، في المران، بدءًا من الغد، استعدادًا لمواجهة زاناكو الزامب]، في المباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب فتحي، عن مباراة الفريق أمس، أمام إنبي، والتي شهدت إقامة احتفالية مصغرة لتسليم درع الدوري للنادي الأهلي، لسفره إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

ومن المقرر أن يعود “الجوكر” غدًا لمران الفريق الأحمر، استعدادًا لمواجهة زاناكو.