“عبد الحفيظ” يكشف تطورات شكوى “كوليبالي”

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لاجديد بشأن الشكوى المقدم من قبل القلعة الحمراء، ضد الايفواري سليماني كوليبالي، مهاجم المارد الأحمر “الهارب”.

وأشار عبد الحفيظ، إلى أن الأمر حاليًا في يـدّ إدارة النادي، وبشكوى لدى الفيفا، ولن يفرط النادي في حقوقه.

وأضاف مدير الكرة، أن الأهلي أغلق ملف فرحة الدوري مؤقتًا، وانتقل للتركيز على هدف جديد، هو بطولة أفريقيا ولقاء زاناكو الزامبي، وهي مواجهة صعبة وقوية، تنتظر الفريق.

يذكر ان عبد الحفيظ، سيسافر غدًا إلى زامبيا، ليسبق البعثة حتى يطمئن على كل الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة، حتى يكون استعداد الفريق على أفضل وجه.