مدرب الأهلي يتحدث عن “صعوبة” مباراة زاناكو

تحدث سيد معوض، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة المارد الأحمر المقبلة، أمام نظيره زاناكو، والمقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وأكد معوض، أن المباراة صعبة ومهمة بالنسبة للفريق، خاصة بعد المتغيرات التى حصلت فى ترتيب المجموعة، مضيفًا أن لاعبو الأهلي والجهاز الفني لديهم إصرار كبير على تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على التأهل لدور الثمانية فى بطولة أفريقيا.

وأكد معوض، أن الأهلي يملك لاعبين أصحاب خبرات يمكنهم التعامل بشكل جيد فى مثل هذه المواقف الصعبة، وأن روح الفانلة الحمراء تبقى مطلوبة فى مثل هذه المواجهات، وأن الجهاز الفني يثق بأن اللاعبين سوف يبذلون أقصى ما لديهم من أجل التأهل لدور الثمانية.

وأضاف معوض، أن الفوز بالدوري هذا الموسم، كان هدف تم تحقيقه، وأن الهدف الأهم والمقبل هو بطولة أفريقيا، وأن مباراة إنبى كانت فرصة جيدة للجهاز الفني لخلق حالة من التنافس بين اللاعبين؛ حتى يبقى الجميع جاهزًا للتحدى الأصعب، ألا وهو لقاء زاناكو في زامبيا.