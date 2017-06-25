رسالة “البدري” لجماهير كرة القدم.. تعرف عليها

وجه حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، رسالة تهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال البدري، بعد مباراة إنبي في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري، أمس، “مررنا بموسم شاق، ومليء بالصعوبات، ولكننا استطعنا أن نحسم اللقب قبل نهاية المسابقة بأربع جولات”.

وأضاف البدري، أن تولّـيه المسؤولية قبل بداية الموسم بأيام قليلة، بالإضافة إلى ضيق الفترة بين المباريات صعّـب من حسم الأهلي للـقب.

وأهـدى البدري، لقب الدوري الـ39 في تاريخ الأهلي إلى مجلس الإدارة، والجهاز الفني، والإدارة، واللاعبين، والعمال، متمنيـًا أن يحقق مع الأهلي المزيد من البطولات.

وأكد «البدري» ثقته في عبور اللاعبين لمباراة زاناكو المقبلة، وتحقيق التأهّل إلى الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.