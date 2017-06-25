ماهي رسالة “صحفي روما” لجماهير ليفربول؟

وجه جون سولانو، الصحفى بموقع “روما برس” المهتم بأخبار نادى روما الإيطالى، رسالة لجماهير ليفربول الإنجليزي، بشأن انتقال الدولي المصري محمد صلاح، إلى صفوف الريدز خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وقال سولانو فى تصريحات للموقع الرسمي لنادى ليفربول، “انتظروا الكثير من محمد صلاح، فهو قادر لكى يصبح نجماً عالمياً”.

وأضاف سولانو، “صلاح لديه العديد من المقومات التى تؤهله للتألق، من حيث السرعة الفائقة، يمكننى القول إنه كان المهاجم الأسرع فى إيطاليا، مضيفًا، “يقوم بواجباته الدفاعية بالشكل الأمثل”.

وأشار سولانو، إلى أن “صلاح يلعب تحت قيادة مدرب رائع هو يورجن كلوب، روما فقد لاعباً كبيراً وسيكون أمامه وقت كبير لتعويض رحيل الفرعون المصرى”.

ووجه الصحفى الإيطالى رسالة لجمهو ليفربول، قائلًا،