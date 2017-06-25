من متحمس لرؤية “صلاح” في ملعب الأنفليد؟

طرحت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي، سؤالًا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، لجماهير الريدز، بخصوص محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، والمنضم حديثًا لصفوف الفريق الإنجليزي.

وكتب نادى ليفربول، عبر صفحته الرسمية، “من منكم متحمس لرؤية محمد صلاح فى ملعب الآنفيلد الموسم المقبل؟”.

وتجاوبت جماهير ليفربول، مع السؤال، وأبدى الكثيرين رغبتهم في رؤية الولي المصري داخل ملعب الأنفليد، خلال الموسم المقبل، المقرر انطلاقه يوم 12 أغسطس المقبل.

يذكر أن صلاح، سينضم لصفوف الفريق عقب إنتهاء إجازة عيد الفطر، التي حرص على قضائها في الغربية، وسط الأهلي والأقارب.