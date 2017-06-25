عرض رسمي “جنوب أفريقي” لغزال الأهلي

أرسلت إدارة نادي بيدفيست الجنوب أفريقي، عرضًا رسميًا، للأهلي، تطلب استعارة عمرو جمال، مهاجم الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وترغب إدارة بيدفيست، في جس نبض النادي الأهلي، حول الاستغناء عن اللاعب، خاصة وأن الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة حسام البدري، أصبح يعتمد بصفة أساسية على النيجيري جونيور أجايي، بالرغم من كونه ليس مهاجم صريح.

يذكر ان الغزال، شارك في مباراة الفريق الأحمر أمس أمام إنبي، التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي شهدت احتفالية مصغرة لتسليم درع الدوري.