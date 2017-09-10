أرسل مسؤولو النادي الأهلي خطابين جديدين إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لإدانة الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق السابق في القضية المتداولة بينهما.

مستندان جديدان من الأهلي ضد كوليبالي

وكان كوليبالي قد هرب من النادي الأهلي خلال الشهور القليلة الماضية بحجة إضطهاده من جانب لاعبي ومسؤولي الفريق، وهو ما أدى إلى وجود قضية بينهما.

وقام كوليبالي بشكوى الأهلي لدى الفيفا، وهو ما أدى إلى رد مسؤولي القلعة الحمراء عليه بشكوى أخرى توضح هروب اللاعب رغم حصوله على كافة مستحقاته المالية.

خطاب جديد من الأهلي ضد كوليبالي

وأرسل الأهلي اليوم الأحد خطاباً للفيفا حيث وضع خلاله مستنداً يوضح كافة صور الشيكات التي حصل عليها كوليبالي وصرفها بالفعل لبيان حصوله على كافة مستحقاته المالية لدى القلعة الحمراء.

كما أرسل الأهلي بياناً آخراً بكافة المباريات التي لعبها كوليبالي موضحاً خلاله فترة اللعب في كل مباريات بالدقائق لتوضيح أن اللاعب كان من بين العناصر الأساسية في القلعة الحمراء.

ويطالب الأهلي خلال شكواه ضد كوليبالي بالحصول على تعويض مالي قدره ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار نتيجة الضرر الذي تعرض له الفريق لهروب اللاعب.

الجدير بالذكر أن كوليبالي هرب من النادي الأهلي قبل أن يصدر عدة بيانات هاجم خلالها مسؤولي القلعة الحمراء والجهاز الفني للفريق.