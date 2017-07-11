نتيجة الثانوية العامة 2017 : نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2017 علي موقع اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة 2017 ، اشارت وزارة التربية والتعليم المسئولين بضرورة اتباع التعليمات فيما يخص عملية رفع النتيجة علي الموقع الالكتروني وذلك لضمان انضباط العمل وخروجه على أكمل وجه ولسهوة وصول طلاب الثانوية العامة علي النتيجة , كما اشار المسؤالين علي المواقع التي سوف تبث النتيجة وهم بالترتيب

نتيجة الثانوية العامة 2017 اليوم السابع

وفقاً للتصريحات الواردة بخصوص موعد نتيجة الثانوية العامة 2017 فقد صرح وزير التربية والتعليم ان نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع سوف تظهر قبل خلال ساعات مقبلة حيث انهم في مرحلة مراجعة ورصد الدرجات ليتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2017 في الوقت المحدد لها خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2017 المصري اليوم

بعد قليل انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2017 علي موقع المصري اليوم ، واليكم عينات عشوائية من تصحيح مواد الثانوية العامة بالقسمين العلمي والأدبي

بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 47%، اللغة الفرنسية 74% الفلسفة 47% اللغة الأجنبية الأولي 47%، التاريخ 46%، الجغرافيا 59%، المنطق 41% للقسم الأدبي.

بالنسبة للقسم العلمي بلغت نسبة عينات التصحيح في الرياضيات التفاضل 71%، الجبر 63%، الميكانيكا 53%، الفيزياء 66% الكيمياء 72%، الأحياء 74%

نتيجة الثانوية العامة 2017 فيتو

ومن مُنطلق حديث وزير التربية والتعليم عن محاولة الحفاظ على راحة الطلبة لأقصى حد وسهولة معرفة نتائجهم قامت الوزارة ببيع النتيجة لبعض المواقع الاخبارية الكبيرة وهي بالترتيب

نتيجة الثانوية العامة 2017 وزارة التربية والتعليم

ولحرصنا دائماً على إفادتكم أقصى استفادة من موقعنا سوف نقوم بعرض جميع الطرق المتاحة لتحصل على نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها.

قد صرح أحد المصادر المسؤولة أن نتيجة الثانوية العامة 2017 سوف تظهر على موقع وزارة التربية والعليم ، موقع اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة فيتو

كما أنه بإمكانك معرفة نتيجة الثانوية االعامة 2017 الخاصة بك من خلال وضع رقم جلوسك في تعليق بالموضوع وسوف نقوم بإرسال نتيجة الثانوية العامة 2017 الخاصة بك فور ظهورها.

عتبر الثانويه العامة من اكثر المراحل صعوبه عن باقي مراحل الدراسيه الأخري،وذلك لتعدد وصعوبه المواد الدراسيه الخاصه بها،وتنوعها من مواد علميه وشرعيه وذلك لأختلاف المواد المقرره بالثانويه العامه،والمدارس الحكوميه والخاصه دون العامة،حيث ان الطلاب واولياء الامور يتابعون موعد اعلان النتيجه وذلك بعد ان يتم الأنتهاء من التصحيح والمراجعه ،واعتمادها بشكل رسمي من شيخ الأزهر ،وسوف يتم اعلان نتائج الثانويه العامه بالمحافظات المختلفه علي البوابه الألكترونيه لمشيخه الأزهر.

اكد الدكتور عباس شومان وكيل الازهر الشريف من قبل الأزهر الشريف بخصوص ضبط ومكافحه جميع الاساليب المعروفه عن الغش،الذي ادي الي تطوير ومراقبه العمليه الأمتحانيه .

اضاف ايضاً الي انه تم بنجاح منع تسريب الامتحانات عن طريق اي وسيله من الوسائل الاخري للعام الثالث علي التوالي،ومن ضمن الاجراءات التي اخذت لهذا العام لضبط الامتحانات تغير نظام عمل المطبعه السريه،واعتماد الازهر هذا العام تطبيق نظام البوكليت الذي ساعد في ضبط وعدم تسريب الامتحانات.

اكد ان نتيجه الثانويه العامة تفوقت بشكل واضح ومستمر للعام الثالث علي التوالي في نجاح عدم التسريب للامتحانات ومحاولات الغش ،وفشل مواقع التواصل الاجتماعي من الوصول للامتحانات العامة

سوف تعلن نتيجه الثانويه العامة بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعه في جميع اقسامها ،ورصد الدرجات لاوراق اجابات الطلاب ،واعتمادها رسمياً.

اكد الدكتور محمد ابو زيد الامير ان موعد ظهور نتيجه الثانويه العامة لعام 2017 اقصاه يوم 20 يوليو لهذا العام ،علي ان يتم عرضها علي موقع الازهر التعليمي ،حيث انه سوف يتم البدء في اختبارات الدور الثاني بعد شهر من اعلان نتيجه الدور الاول.

وعند ظهور النتيجة سيتم وضع رابط نتيجة الثانوية العامة 2017 في موقع اليوم السابع