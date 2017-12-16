الأهلي يستعد لمواجهة سموحة بدون راحة

يستعد فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، بدون راحة من مباراة طنطا أمس، لمواجهة سموحة، يوم الأربعاء القادم، فى الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز،





الأهلي يتعادل مع طنطا فى الدوري الممتاز

خيم التعادل الإيجابي بهدف وحيد لكل فريق فى المواجهه التى جمعت بين الأهلي وطنطا، أمس الجمعة، على ستاد غزل المحلة، فى الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شكيل الأهلي أمام طنطا

بدأ حسام البدري، المدير الفني للأهلي، المباراة أمام طنطا، بتشكيل جاء على النحو التالي:

في حراسة المرمي:أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: صبري رحيل ، أيمن أشرف ، محمد نجيب ، باسم علي

الوسط: عمرو السولية، أحمد فتحي، عبدالله السعيد، أحمد الشيخ.

فى الهجوم: وليد أزارو، وجونيور أجايي.

الجهاز الفني للأهلي يفرض عقوبة مالية على اللاعبين

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، فرض عقوبة مالية على اللاعبين، بعد الأداء السلبي الذى أدوا به قى المواجهه التى جمعت بينهم وبين طنطا، أمس الجمعة، فى الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وانتهاء المواجهه بالتعادل الإيجابي بهدف وحيد لكل فريق.