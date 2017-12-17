مواعيد مباريات غدًا الأحد 2017/12/17 والقنوات الناقلة

يقام غدًا الأحد العديد من المباريات الهامة والمرتقبة فى جميع ملاعب العالم المحلية والدولية، أبرزها مواجهة النجم المصري محمد صلاح، مع فريقه ليفربول أمام بورنموث، فى الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يرصد أخبار الأهلي، مواعيد المباريات التى تقام غدًا الأحد، على النحو التالي:





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

وست برومتش ألبيون (أحمد حجازي) – مانشستر يونايتد

تنطلق المباراة فى تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا، وتذاع على قناة بي إن سبورت 11.

ليفربول (محمد صلاح) – بورنموث

تنطلق المباراة فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وتذاع على قناة بي إن سبورت 2.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

برشلونة – دييورنيفو

تنطلق المباراة فى تمام الساعة العاشرة الا ربع مساءً، وتذاع على قناة بي إن سبورت 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ميلان – هيلاس فيرونا

تقام المباراة فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفيحاء – الهلال

تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة الا ثلث مساءً.