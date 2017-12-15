بالأرقام.. مشوار “غالي” الكروي (انفوجراف)





يحتفل حسام غالي لاعب خط وسط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي السابق، والنصر السعودي الحالي اليوم بعيد ميلاده السادس والثلاثون قضى خلالهم مسيرة حافلة من الإنتصارات وامتاع الجماهير بمهارات الساحرة المستديرة.

بطولات غالي

نجح لاعب خط الوسط المخضرم فى تحقيق العديد من البطولات، ولكنها جاءت على مستوى الأندية فقط، فخلال مسيرته مع الأهلي، توج بـ12 لقبًا، وهم:- الدوري المصري مواسم 2010-2011 و 2015-2016 و2016 – 2017، وكأس السوبر المصري ثلاث مرات أعوام 2010 و2014 و2015، وكأس مصر مرتين عامي 2003 و2017، ودوري أبطال إفريقيا مرتين عامي 2001 و2012، وكأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية» مرة واحدة عام 2014، وكأس السوبر الإفريقي مرة واحدة عام 2002.

ويستعرض «أخبار الأهلي» مشوار غالي الكروي بالمباريات والدقائق وعدد الأهداف منذ تصعيده من ناشئين الأهلي عام 2000.

وجاء مشوار اللاعب الملقب بـ”الكابيتانو” كما هو موضح بالإنفوجرات التالي:-