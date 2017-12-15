الاتحاد الإماراتي: “عموري” سيشارك فى ودية مدريد.. ومونديال الأندية يفتقد الأهلي





أكد حسن الجسمي ، مدير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ، مشاركة عموري نجم العين الإماراتي في ودية الأهلي وأتلتيكو مدريد بنهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن نادي الجزيرة يقدم أداء إعجازيًا في مونديال الأندية.

وقال الجسمي في تصريحات لبرنامج “ستاد الأهلي” بفضائية “الأهلي”: “بطولة كأس العالم للأندية تسير بشكل رائع في الإمارات خاصة أن النسخة التي تقام في بلاد الإمارات”.

المونديال يفتقد الأهلي

وتابع: “البطولة تفتقد النادي الأهلي المصري الذي غاب لظروف خارجة عن إرادته في نهائي دوري ابطال افريقيا”.

وأوضح أن النادي الأهلي زعيم أفريقيا وأحد الأندية العالمية وسيعود قريبا لمونديال الأندية.

وأشار إلى أن الأهلي سينجح في تنظيم ودية أتلتيكو مدريد الإسباني خاصة أنه مهرجان للتضامن ضد الإرهاب موضحا أن نجوم الإمارات عموري وأحمد خليل وإسماعيل مطر سيشاركون في اللقاء.

وشدد الجسمي على أن دعوة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لحضور نهائي كأس العالم للأندية في الإمارات أمر طبيعي خاصة أن الخطيب أحد أساطير الكرة العربية والإفريقية بجانب ترأسه أكبر نادي في أفريقيا فالأهلي مثل ريال مدريد في أوروبا.