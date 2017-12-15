خبير تحكيمي يكشف صحة هدف “أزارو” وأحقية الأهلي فى ركلة جزاء أمام طنطا

أكد أحمد الشناوي الحكم الدولي السابق، والخبير التحكيمي الحالي، صحة هدف الأهلي فى شباك طنطا بمباراة الجولة 13 من عمر الدوري الممتاز (المصرية للإتصالات) ، مشيرًا إلى عدم وقوع أي خطأ على مهاجم الأهلي وليد أزارو.





الهدف الذي نجح فى تسجيله مهاجم فريق النادي الأهلي وليد أزارو في شباك طنطا، محمود مسعود، مستغلًا خطأه لينفرد بحارس المرمى إسلام طارق ويسجل هدف التقدم للأهلي فى شباك ابناء السيد البدوي.

تصريحات الشناوي

وقال الشناوي: “لاعب طنطا هو الذى بدء بمنع لاعب الأهلى وليد أزارو ولا يوجد أى خطا يعاقب عليه أزارو”.

وأضاف: “ضربة الجزاء التى طالب بها لاعبو الأهلي غير صحيحة، لأن مع قفزة اللاعب للعب الكرة برأسه فطبيعى أن يده تتحرك في الهواء وحركة غير متوقعة فلا يوجد ضربة جزاء”.

موقف الأهلي

وكان الأهلي قد خسر نقطتين بتعادله مساء اليوم مع مضيفه فى اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد المحلة، فى خضم منافسات الجولة 13 من عمر الدوري المصري الممتاز ليصل للنقطة 26 محتلًا المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن المتصدر.