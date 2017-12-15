مرتضى عن بقاء نيبوشا: تيجانا سيحسم مصيره غدًا

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك عن تولي اسماعيل يوسف ملف فريق الكرة بالنادي ، وتكليفه بتشكيل لجنة كرة.

كما أعلن منصور خلال مؤتمره الصحفي المنعقد الان أن هاني زادة مسئول عن الالعاب الجماعية، واحمد جلال مسئول عن السباحة والالعاب المائية.





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مرتضى: إسماعيل يوسف سيحسم مصير نيبوشا غدًا

وتحدث منصور عن مصير المدير الفني نيبوشا، قائلاً: ” اسماعيل يوسف تولى الملف وسيحسم القرار غدا سواء باستمراره او رحيله”.

وأضاف: “كلنا غاضبون مما حدث.. ولكن الأهلي خسر من المقاصة وتعادل مع طنطا ولم يتحدث أحد ولم يقولوا يا كابتن بيبو انت خربت النادي ، ولكن مرتضى لا يتركوه”.

وأتم: “هناك لاعب لن يلمس الكرة وتم تجميده نهائيا بسبب محاولته الهجوم على المجلس في احدى القنوات ولن اكشف عنه”.

واختتم: “اذا انطبقت السما على الأرض لن نجلس مع العتال .. وتم تجميدنشاطه لحين انتهاء المحكمة من قرارها بشأن تزوير عضويته.. لا افعل ذلك من اجل احمد مرتضى لأنه لن يكون مكانه فهناك انتخابات شهر 7 المقبل”.