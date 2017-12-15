لحظة بلحظة.. مرتضى يجتمع مع أعضاء الزمالك بحضور نيبوشا وغياب العتال

قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد اجتماعًا عاجلًا مع المونتنيجري نيبوشا، المدير الفني للفريق الكروي الأبيض الأول بحضور أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء، في غياب هاني العتالي نائب الرئيس.

جاء قرار المستشار مرتضى، بعقد اجتماعًا مع المدر المونتنيجري لحسم مصيره مع الفريق الأبيض، خلال المرحلة المقبل، خاصة بعد تراجع أداء اللاعبين ومواصلة نزيف النقاط خلال مشواره نحو بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.





كان الزمالك قد فقد العديد من النقاط خلال اخر ثلاث جولات خاصها الفريق الأبيض خلال بطولة الدوري، حسث خسر أماما مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف، ثم تعادل أمام الرجاء المطروحي بهدف لمثله، بينما خسر مباراة أخرى أمام الاسماعيلي أمس بهدف دون رد.

مرتضى يلقي باللوم على العتال في خسائر الزمالك

كان مرتضى منصور، قد ألقى باللوم على وجود هاني العتال في مجلس الإدارة، مؤكدًا أن تواجده يشبه السرطان، وطالب المستشار في تصريحات أمس عقب خسارة الزمالك أمام الاسماعيلي من وزير الرياضة التدخل لحل أزمة القلعة البيضاء، لافتًا إلى ضرورة استقالة العتال، أو الدعوة لعقد جمعية عمومية جديدة لانتخاب رئيس جديد.

إطلاق اسم أحمد رفعت في أحد صالات النادي

وقرر مرتصى، إطلاق اسم الراحل أحمد رفعت، لاعب الزمالك الأسبق الذي وافته المنية قبل أيام قليلة، على أحد صالات النادي تقديرًا لاسمه وتاريخه ومجهوداته التي قدمها للقلعة البيضاء.

تكليف إسماعيل يوسف بالإشراف على لجنة الكرة

وكلف رئيس الزمالك مرتضى منصور، إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، بتولي ملف فريق الكرة بالنادي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة كرة، كما تولى هاني زادة، مسئولية الإشراف على الإشراف على الألعاب الجماعية، بينما تولى أحمد جلال، ملف السباحة والألعاب المائية.