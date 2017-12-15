الأهلي يفرض غرامة مالية على لاعبيه بعد التعادل أمام طنطا بالدوري

فرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فرص غرامة مالية على لاعبي الأحمر بعد السقوط في فخ التعادل أمام طنطا بالدوري المصري ” المصرية للاتصالات”.

والتقى الفريقين منذ قليل، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري.





وفقد الأهلي فرصة تقليص الفارق بينه وبين الاسماعيلي متصدر الدوري برصيد ٣٠ نقطة بعد تغلبه على الزمالك في مباراة أمس ضمن منافسات الجولة ذاتها.

الأهلي يواصل نزيف النقاط في الدوري

وواصل الفريق الأحمر فقد النقاط بعد خسارته الأولى هذا الموسم أمام مصر المقاصة في مؤجلات الحولة الثانية التي جمعتهما مطلع الاسبوع الحالي، وانتهت بفوز الفريق الفيومي بثلاثية مقابل هدفين، ثم سقط المارد الأجمر في فخ التعادل اليوم أمام أبناء السيد البدوي ليفقد نقطتين إضافيتين في مشواره للحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

رفع الأهلي رصيده إلى النقطة ٢٦ في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.