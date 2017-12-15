البدري: نحن من نمنح منافسينا فرص الفوز.. والدوري فى الجزيرة

أعرب حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلى عن حزنه بسبب خسارة نقطتين أمام طنطا بعد تعادلهما ايجابيا مساء اليوم.

وكان الأهلى قد تعادل ايجابيا امام نظيره بهدف لكل فريق فى المباراة التى اقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد المحلة فى خضم منافسات الجولة 13 من عمر الدوري الممتاز (المصرية للاتصالات).

واكد البدري فى تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء ان خسارة نقطتين امام طنطا بسبب فريقه.

وقال ان لاعبيه لا يستغلوا الضغط الهجومي على افضل حال خصوصا انه، ضغط طوال المباراة ولكن غير مبرر ان يترجم بأهداف .





وأضاف: “ان شاء الله الدوري فى الجزيرة باذن الله مهما كانت التعثرات”.

وتابع: “نحن من نمنح المنافسين باخطاءنا الفرص كي يتعادلوا ويفوزوا”.

وتابع: “خروج عمرو السولية بسبب ثقل في الخلفية وشكوته”.

وواصل: “لست راضيًا عن كامل اداء الثلاثي الذي يشازك لاول منذ فترة باسم والشبخ واحمد عادل لكن نفذوا بعض المطلوب منهم والتقصير سأتحدث عنه لي الغرف المغلقة لانهم لاعبين كبار”

واتم: “لست راضي عن المباراة لاني اقاتل وقت ضغط المباريات بالا نخسر اي مباراة ابدا.. لست راضي عن اداء اللاعبين في عدم تحويل السيطرة لاهداف”.