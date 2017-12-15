عبد الحفيظ: الأهلي لا يحتسب له ركلات جزاء.. والعقوبات تمنعني عن الحديث

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عن غضبه من الحكم محمود البنا بعد التعادل أمام طنطا بهدف لكل فريق.





وقال عبدالحفيظ فى تصريحات تلفزيونية بفضائية “دي إم سي سبورتس”: “حزين من التحكيم لقد تعرضنا لظلم فادح، الحكم قال شاهد ركلة الجزاء.. وقال لي أنها ذهبت من جسد زميله ليديه، لو كان هناك قانون جديد في الكرة عليكم بإبلاغ الأهلي

وأضاف:”ولا أريد أن اتحدث عن التحكيم بسبب العقوبات، صعب للغاية كل هذا الظلم، الأهلي لا يحتسب له ركلات الجزاء، وتعرضنا لظلم فادح، عبدالله السعيد أصيب بخلع في الكتف الموسم الماضي ولم يحتسب لنا ركلات جزاء”.

وتابع:” هناك بعض الأمور الفنية سنعمل على تصحيحها والتعامل معها في التدريبات المقبلة”.

وأتم: ” هناك قصور فى الأداء اليوم سوف تكون هناك جلسه مع الكابتن حسام البدرى مع الاعبين لشرح أسباب القصور فى أداء اليوم”.

وكان الأهلي كان خسر نقطتين بتعادله ايجابياً مع ابناء السيد البدوي فى مشواره نحو الصدارة، إذ بات يحتل المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق أربع نقاط عن الاسماعيلي المتصدر.