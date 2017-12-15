عرابي بعد التعادل مع الأهلي: “حصلنا على نقطة من فم الأسد”

أبدى أسامة عرابي المدير الفني لفريق طنطا رضاه التام بعد التعادل أمام الأهلي بهدف لكل فريق.





وقال:”أشكر الكابتن خالد عيد المدرب السابق لطنطا، فقد بذل مجهودًا كبيرًا مع لاعبي طنطا، الظروف التي خضنا خلالها اللقاء كانت صعبة للغاية خصوصا بعد خسارة الأهلي في اللقاء السابق أمام المقاصة”.

وأضاف:”أحيي كل اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه على مدار الـ90 دقيقة، لا استطيع القول بأنني سأصحح الأوضاع سريعًا، أن أكمل بعض الفنيات، وأعطى بعض التعليمات، فقد توليت المهمة منذ 9 أيام فقط”.

وتابع:” اللاعبون نفذوا المطلوب على قدر ما عملنا خلال الفترة الماضية، والفترة التي توليت المسئولية كانت قريبة، ولازال لدينا عملًا كبيرًا في الفترة المقبلة”.

عرابي: نقطة من فم الأسد

وأتم:”نجحنا في الفوز بنقطة من “فم الأسد”، وأشكر الجميع وسنعمل على تحقيق نتائج قوية خلال الفترة المقبلة”.