اعتراض الجهاز الفني للأهلي على التحكيم.. ونجيب يشتبك مع البنا

انتهت قبل قليل مباراة فريقي الأهلي وطنطا التى أقيمت على ملعب استاد المحلة فى اطار مواجهات الجولة 13 من عمر الدوري المصري الممتاز، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





اعترض عبدالحفيظ

وعقب اطلاق حكم المباراة محمود البنا صافرة انتهاء اللقاء نشبت مشادة بينه وبين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بسبب اعتراض الأخير على القرارت التحيكيمية خلال اللقاء.

اشتباك نجيب

كما دخل مدافع الفريق محمد نجيب كادت أن تتطور للإشتباك لولا تدخل عبد الحفيظ.

موقف الأهلي

وكان الأهلي كان خسر نقطتين بتعادله ايجابياً مع ابناء السيد البدوي فى مشواره نحو الصدارة، إذ بات يحتل المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق أربع نقاط عن الاسماعيلي المتصدر.

بينما يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.