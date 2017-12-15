الشيخ يعلن التمرد بعد استبداله خلال مواجهة طنطا

غادر أحمد الشيخ صانع لعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ملعب استاد المحلة عقب استبداله خلال مباراة المارد الأحمر أمام طنطا المقامة الأن.





ورفض الشيخ الجلوس على مقاعد البدلاء وغادر فورًا الى غرف خلع الملابس بعد استبداله بعد 60 دقيقة ونزول مؤمن زكريا بدلًا منه.

تفاصيل اللقاء

جاء ذلك فى المباراة الجارية الأن بين الفريقين ضمن مواجهات الجولة 13 من عمر الدوري المصري الممتاز، والتى يفرض التعادل الإيجابي كلمته عليها.

ويسعى الأهلي للمضي قدمًا نحو استعادة الصدارة إذ بات يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق 5 نقاط عن الإسماعيلي المتصدر، فيما يتبقى للأحمر مؤجلتان.