قطار الأسيوطي يواصل الانطلاق ويعبر نفق سموحة بثلاثية

حقق فريق الأسيوطي سبورت، فوزًا مستحقًا على حساب سموحة، بنتيجة (3/1)، في المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم، الجمعة، في الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز.





تفاصيبل اللقاء

تقدم سموحة بالهدف الأول سريعًا، بعد مرور 14 دقيقة فقط، عن طريق حسام حسن، فيما تمكن أحمد سعيد أوكا، مهاجم الأسيوطي، من ادراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، فرض الأسيوطي كلمته، ونجح في التقدم بعد هدف رجب بكار، مدافع سموحة، في مرماه عن طريق الخطأ.

وفي الدقيقة 71، عزز عمر بسام تقدم فريقه وسجل الثالث للأسيوطي، ليضمن الـ 3 نقاط الغالية.

موقف الفريقين

وبذلك يرفع الأسيوطي رصيده من النقاط إلى 16 نقطة، في المركز الـ 9، بينما تجمد رصيد سموحة، عند 19 نقطة في المركز الـ 5.