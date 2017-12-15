بث مباشر | مباراة الأهلي وطنطا الشوط الأول (0-0) .. والجهاز الفني يشكو صلابة أرض الملعب

انطلقت الأن مباراة فريقي طنطا والأهلي المقامة الأن على ملعب استاد المحلة ضمن مواجهات الجولة 13 من عمر الدوري المصري الممتاز (المصرية للإتصالات).

وكان الجهاز الفني للأهلي قد اشتكى قبل انطلاق المباراة بسبب صلابة ملعب المحلة،وأكدت إدارة الاستاد صعوبة ريه بالماء قبل المباراة.

موقف الفريقين

يخوض الأهلى مباراته اليوم طامحًا فى مداوة جرحه بعد الهزيمة القاصية التى تلقاها على يد مصر للمقاصة بنتيجة 3-2 فى المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من عمر الدوري الممتاز.





ويسعى الأهلي للمضي قدمًا نحو استعادة الصدارة إذ بات يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق 5 نقاط عن الإسماعيلي المتصدر، فيما يتبقى للأحمر مؤجلتان.

ويدخل فريق طنطا مباراته محتلًا المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة جمعهم بعد تحقيق فوزين و6 تعادلات و أربعة هزائم.

تشكيل الفريقين

وكان البدري قد أعلن عن تشكيل لاعبيه استعدادًا للمباراة المرتقبة والذي جاء على النحو التالي:-

حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع : باسم علي – محمد نجيب – أيمن أشرف – صبري رحيل.

خط الوسط : أحمد فتحي – عمرو السولية – عبد الله السعيد – أحمد الشيخ – جونيور أجاي.

خط الهجوم : وليد أزارو.

وأعلن أسامة عرابي المدير الفني لطنطا عن تشكيل فريقه وجاء:-

حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: رضا العزب، محمود مسعود، عمرو نبيل، أحمد خالد.

خط الوسط: محمود غالي، مصطفى أمين، محمد جبل.

الهجوم: محمد جابر، مصطفى محمد وجوزيف بيسه.

واليكم ابرز ما جاء فى اللقاء

انطلاق المباراة

الانقاذ الأول لاحمد عادل عبدالمنعم

سيطرة حمراء على وسط الملعب من جانب الأهلى