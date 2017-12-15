محمد صلاح أفضل لاعب لشهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

حصل النجم محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول على أفضل لاعب لشهر نوفمبر، فى الدوري الإنجليزيى الممتاز، بعد حصزله على جائزة الـ بي بي سي.

محمد صلاح يتفوق على نجوم الكرة

تفوق صلاح على روبى باردى لاعب بيرنلى، رحيم ستيرلنج وكيفن دى بروين ثنائى مانشستر سيتى، شكودران موستافى لاعب أرسنال، هازارد لاعب تشيلسى، وأشلى يونج لاعب مانشستر يونايتد.





وكان صلاح قد توج من قبل بجائزة أفضل لاعب في البطولة عن نفس الشهر، من قبل رابطة المحترفين الانجليزية، قبل أن يتوج بنفس الجائزة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب مصري يفوز بجائزة لاعب الشهر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشوار محمد صلاح الإحترافي

بازل السويسري

فضل محمد صلاح، الإحتراف بدلاً من اللعب للأندية المصرية، وكانت بازل أولى الأندية التى احترف فيها اللاعب، وشارك معهم لمدة موسم ونصف من خلال 79 مباراة، سجل خلالهما 20 هدفًا.

تشيلسي الإنجليزي

استكمل محمد صلاح، مشواره الإحترافي، بالإنتقال الى نادي تشيلسي فى 26 يناير عام 2014 ، ولكنه لم يظل طويلاً فى صفوفه بسبب ملازمته لمقعد البدلاء وعدم الإعتماد عليه أساسيًا.

فيورنتينا الإيطالي

انتقل محمد صلاح الى فيورنتينا بعدما لم يجد مكان له فى تشيلسي الإنجليزي، وشارك معهما فى 26 مباراة، أحرز خلالهما 9 أهداف، وصنعة أربعة.

روما الإيطالي

انضم محمد صلاح، الى نادي روما الإيطالي فى موسم 2015-2016 ، وسجل 34 هدفًا خلال مشاركته فى المباريات.

ليفربول الإنجليزي

انضم محمد صلاح، إلى ليفربول الإنجليزي خلال الإنتقالات الصيفية الماضية، وكان الصفقة الأغلي فى تاريخ هذا النادي، التى وصلت الى 42 مليون يورو، وشارك فى 16 مباراة حتى الأن وأحرز خلالهما 13 هد