المرشحون على قيادة الزمالك.. ومفاوضات لرحيل نيبوشا

دخل مسئولوا الزمالك فى مفاوضات مع نيبوشا، المدرب الحالي للفريق الابيض، للرحيل عن القلعة البضاء، بعد الهزيمة التى تلقاها من الإسماعيلي أمس فى الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

المرشحون لقيادة الزمالك خلفًا لنيبوشا

دخل البلجيكي هوجو بروس المدير الفني السابق للمنتخب الكاميروني، ضمن قائمة المرشحين أمام مجلس إدارة الزمالك لتولي المسئولية في الفترة الحالية، خاصة بعد إقالته مؤخرا من تدريب أسود الكاميرون.





وعرض المدرب البلجيكي على إدارة النادي عن طريق يحيى علي وكيل النيجيري ستانلي أوهاويتشي مهاجم الفريق السابق، ويدرس مسئولو النادي الأمر لاختيار أفضل بديل للمونتينجري نيبوشا.