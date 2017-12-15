مران للمسبعدين من قائمة الأهلي أمام طنطا.. وأكرم توفيق يغيب

أدي لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم، المستبعدون من مواجهة طنطا اليوم، فى الجولة الثالثة عشر من الدوري العام، مرانًا على ملعب التتش بالجزيرة.

تدريبات تأهيلية لمصابو الأهلي

أدي محمد الشناوي ورامي ربيعة وعلي معلول ومروان محسن، تدريبات تأهيلية فى صالة الجيم على هامش مران المستبعدين من مباراة طنطا.





أكرم توفيق يغيب عن مران المستبعدين

أجرى أكرم توفيق، لاعب الوسط بالأهلي، اتصالا هاتفيا بحسام البدري، المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، لطلب إذن بعدم حضور التدريبات اليوم، بسبب ظروف خاصة به، وقد سموحوا له.

الأهلي يواجه طنطا اليوم

يستعد الأهلي لمواجهة طنطا، اليوم الجمعة، فى الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المضري الممتاو، على ستاد غزل المحلة، فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

الأهلي يستعد لسموحة بدون راحة

يبدأ الأهلي تدريباته غدًا السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، بدون راحة من مواجهة طنطا اليوم الجمعة، استعدداد لمباراة سموحة يوم الأربعاء القادم، فى الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.