برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وأتليتكو مدريد.. رسميًا

أعلن اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن موافقة الجهات الأمنية على استضافة مباراة الأهلي وأتليتكو مدريد، المقامة وديًا تحت شعار السلام ضد الإرهاب، فى 30 من شهر ديسمبر الجاري.

سويلم يتوجه بالشكر للجهات الأمنية

توجه سويلم، بالشكر لجهات الأمنية، على استضافتهما للمباريات على ملعب برج العرب بالاسكندرية، سواء لقاء الاهلي واتليتكو مدريد أو اى مواجهات ودية او رسمية.





مباراة الاهلي واتليتكو مدريد

يواجه الأهلي اتليتكو مدريد، فى مباراة ودية، تحت شعار السلام ضد الإرهاب، على ملعب برج العرب بالاسكندرية، والمحدد اقامتها فى 30 من شهر نوفمبر الجاري.

الأهلي يواجه بتروجيت قبل اتليتكو بـ 24 ساعة

يواجه الأهلي نظيره بتروجيت يوم 29 من شهر ديسمبر الجاري، فى مسابقة الدوري المصري الممتاز، أى قبل مباراة اتليتكو مدريد الودية بـ 24 ساعة فقط، ولكن رفض الفريق الأحمر تأجيل المواجهه.

الأهلي يستعين بـ 6 لاعبين عرب أمام اتليتكو

قرر مسئولو الأهلي الاستعانة بـ 6 لاعبين عرب للمشاركة معهم فى المواجهه التى ستجمع بينهم وبين اتليتكو مدريد، فى 30 من شهر ديسمبر الجاري، تحت شعار السلام ضد الإرهاب.