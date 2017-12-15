التشكيل الرسمي للأهلي أمام طنطا فى الدوري المصري

أعلن حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي للمارد الأحمر، الذى سيخوض به المواجهه أمام طنطا اليوم الجمعة، فى الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل الرسمي للأهلي أمام طنطا على النحو التالي:





حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع : باسم علي – محمد نجيب – أيمن أشرف – صبري رحيل.

خط الوسط : أحمد فتحي – عمرو السولية – عبد الله السعيد – أحمد الشيخ – جونيور أجاي.

خط الهجوم : وليد أزارو.

موعد مباراة الأهلي وطنطا

يتقابل الأهلي مع طنطا فى الخامسة مساءً، على ستاد غزل المحلة، فى الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تاريخ المواجهات بين الأهلي وطنطا

ألتقي الأهلي مع طنطا 21 مرة، فى مسابقة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر، قبل المواجهه التى تجمع بيمهما اليوم الجمعة.

وجاءت نتائج المواجهات على النحو التالي:

حقق الأهلي الفوز على أبناء السيد البدوي 17 مرة.

لم ينتصر طنطا على الأهلي فى أي مباراة.

تعادل الفريقين أربعة مرات، ثلاثة سلبيًا وواحدة إيجابيًا.

أحرز الأهلي فى شباك طنطا 43 هدفًا.

وأحرز طنطا فى شباك الأهلي 7 أهداف فقط.

ترتيب الأهلي وطنطا فى جدول الدوري العام

يحتل الأهلي المركز الثاني فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة، أى بفارق خمسة نقاط مع الإسماعيلي متصدر الدوري، بينما يحتل طنطا المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.