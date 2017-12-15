الأهلي يستعد لسموحة بدون راحة من مباراة طنطا

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، عدم من اللاعبين راحة من التدريبات، غدًا السبت، عقب مواجهة طنطا اليوم، فى الجولة الثاثلة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يستعد لسموحة فى الدوري الممتاز

يستعد الأهلي لمواجهة سموحة، يوم الأربعاء القادم، فى الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، دون راحة من مباراة طنطا اليوم.





الأهلي يواجه طنطا اليوم

يواجه الأهلي نظيره طنطا اليوم الجمعة، فى تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب غزل المحلة، فى الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام طنطا

سعد الدين سمير -محمد الشناوي – علي معلول – رامي ربيعة_- هشام محمد- أكرم توفيق – عمرو بركات – صالح جمعة – حسين السيد – عبدالله الشامي – عماد متعب – إسلام محارب – أحمد حمودي – مروان محسن

التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا

في حراسة المرمي:أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: صبري رحيل ، أيمن أشرف ، محمد نجيب محمد هانى

الوسط: عمرو السولية، أحمد فتحي، مؤمن زكريا، عبدالله السعيد، وليد سليمان

وفي الهجوم: وليد أزارو