أخبار الأهلي اليوم.. الفريق الأحمر يستعد لمواجهة طنطا فى الدوري الممتاز

يستعد فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، لمواجهة نظيره طنطا، اليوم الجمعة، فى تمام الساعة الخامسة مساءً، على ستاد غزل المحلة، فى الجولة الثاثلة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يرصد أخبار الأهلي، كل مايخص الفريق الأحمر، اليوم الجمعة، على النحو التالي:





أخبار الأهلي: الفريق الأحمر يواجه طنطا اليوم

تعد المواجهه بين الأهلي وطنطا اليوم الجمعة، هى الحادية عشر للفريق الأحمر، بعدما وصل الى الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وفى انتظار مؤجلتين له.

أخبار الأهلي: الفريق الأحمر يذق طعم الهزيمة على يد المقاصة

خاض الأهلي عشرة مبارات فى الدوري الممتاز، وقد فاز فى ثمانية منها، وتعادل فى واحدة، وذاق طعم الهزيمة لأول مرة على يد مصر المقاصة فى الجولة الثانية والمؤجلة من الدوري، والتى انتهت بثلاثة أهداف لصالح هدفين للفريق الثاني.

أخبار الأهلي: ترتيب الفريق الأحمر فى جدول الدوري

يحتل الفريق الأحمر المركز الثاني فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة، بفارق خمسة نقاط عن الإسماعيلي متصدر الدوري برصيد 30 نقطة، بينما يحتل طنطا المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

أخبار الأهلي: مؤمن زكريا يتلقى عرضًا من الإمارات

تلقي مؤمن زكريا عرضًا من الإمارات، ليرحل من صفوف الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، ولكن سيعقد عبد الحفيظ، مدير الكرة جلسة مع مدير التعاقدات لمعرفة كل ما يخص العرض، قبل إخبار اللاعب به، وقد سبق وتلقي من قبل عرضًا سعوديًا، ولكن الفريق الأحمر رفض رحيله.

أخبار الأهلي: أحمد عادل يقترب من حراسة مرمى الأحمر أمام المقاصة

أشتكى شريف إكرامي، من ألام فى الركبة قبل المواجهه التى تجمع بين الأهلي وطنطا، اليوم الجمعة، لذلك عقد حسام البدري، المدير الفني، جلسة مع أحمد عادل عبد المنعم، لإقترابه من المشاركة فى الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري المتتاز.

أخبار الأهلي: الإصابات تضرب صفوف الفريق الأحمر

يعانى الأهلي من كثرة الإصابات التى تتوالي عليه كل يوم، فيدخل فى قائمة المصابين كلا من: الحارس محمد الشناوي الذى أصيب أمام انبي، ورامي ربيعة وسعد الدين سمير، وحسام عاشور، علي معلول وحسين السيد وهشام محمد ومروان محسن.

أخبار الأهلي: صفقات الأحمر خلال الإنتقالات الشتوية القادمة

قام حسام البدري، المدير الفني للأهلي، بتحديد كل احتياجاته خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، وطلب تدعيم الفريق بمدافع ولاعب ارتكاز ومهاجم مميز، وقام عبد الحفيظ، مدير الكرة، بتقديمه لمحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، لدراستها والعمل على تنفيذها.