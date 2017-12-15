التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا فى الدوري الممتاز

يواجه الأهلي بقيادة حسام البدرى نظيرة فريق طنطا في الجولة الـ 13 ضمن مسابقة الدوري العام، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً على ستاد غزل المحلة.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام طنطا

في حراسة المرمي:أحمد عادل عبد المنعم





خط الدفاع: صبري رحيل ، أيمن أشرف ، محمد نجيب محمد هانى

الوسط: عمرو السولية، أحمد فتحي، مؤمن زكريا، عبدالله السعيد، وليد سليمان

وفي الهجوم: وليد أزارو

قائمة الأهلي أمام طنطا

أعلن البدري، عن قائمة فريقة في مواجهة نادى طنطا المقرر لها اليوم، وجاءت على النحو التالى :

أحمد عادل ،شريف إكرامي، رمضان مصطفي، باسم علي، محمد نجيب، أيمن أشرف، ، صبري رحيل، احمد فتحي، السولية، أحمد الشيخ، عبدالله السعيد، وليد أزارو، محمد هاني ،جونيور آجاي، ، كريم نيدفيد، مؤمن زكريا، أحمد ريان، ميدو جابر، أحمد حمدي، وليد سليمان، باكا

المستبعدين قائمة الأهلي أمام طنطا

قام المدير الفني للقلعة الحمراء باستبعاد 14 لاعبًا من قائمة الفريق في مواجه طنطنا وجاءت اسمائهم على النحو التالى:

سعد الدين سمير -محمد الشناوي – علي معلول – رامي ربيعة_- هشام محمد- أكرم توفيق – عمرو بركات – صالح جمعة – حسين السيد – عبدالله الشامي – عماد متعب – إسلام محارب – أحمد حمودي – مروان محسن

ترتيب الأهلي في الدوري

يذكر ان النادي الاهلى يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى العام برصيد 25 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر نادي الاسماعيلي ، لعب الفريق الأحمر 10مباريات خسر واحدة امام نادي مصر المقاصة بثلاثة اهداف مقابل هدفين، وتعادل في اخري امام نادي طلائع الجيش، وانتصر في 8 ، سجل لاعبو الأهلي خلال 10 مبارايات في الدوري 22 هدفًا واستقبل مرماه 7 اهداف فقط.