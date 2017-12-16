مواعيد مباريات غدًا السبت 2017/12/16 والقنوات الناقلة

يقام غدًا السبت، العديد من المباريات الهامة والمرتقبة فى جميع ملاعب العالم المحلية والدولية، أبرزها مواجهة ستوك سيتي المحترف فى صفوفه اللاعب المصري رمضان صبحي، ونظيره وست هام يونايتد فى الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد أخبار الأهلي، مواعيد مباريات الغد السبت، على النحو التالي:





مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

الجزيرة- الإمارات _ باتشوكا-المكسيك

تنطلق المباراة فى تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتذاع على قناة بي إن سبورت 1.

ريال مدريد-أسبانيا _ جريميو-البرازيل

تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءً، وتذاع على قناة بي إن سبورت 1.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس – ليستر سيتي

تقام المباراة فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، وتذاع على قناة بي إن سبورت 2.

أرسنال – نيوكاسل يونايتد

تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على قناة بي إن سبورت 11.

برايتون – بيرنلي

تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على قناة بي إن سبورت 2.

تشيلسي – ساوثهامبتون

تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على قناة سوبر سبورت 1.

ستوك سيتي – وست هام يونايتد

تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع على قناة سوبر سبور 8.

مانشستر سيتي – توتنهام

تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع على قناة بي إن سبورت 2.

مواعيد مباريات الدوري الأسباني

أتليتكو مدريد – ديبورتيفو

تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة الا ربع مساءً، وتذاع على قناة قناة بي إن سبورت 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

نابولي – توريتو

تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءً، وتذاع على قناة بي إن سبورت 4.

روما – كالياري

تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة الا ربع مساءً، وتذاع على قناة سبورت تي في 3.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفتح – التعاون

تقام المباراة فى تمام الساعة الثانية والربع عصرًا، وتذاع على إم بي سي الرياضة 2.

الباطن – الاتحاد

تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة الا ربع مساءً، وتذاع على قناة إم بس سي الرياضة 1.

مواعيد مباريات الدوري التركي

قاسم باشا – جنتشلر

تنطلق المباراة فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا.