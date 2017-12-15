أحمد عادل يقترب من حراسة مرمى الأهلي أمام طنطا

أشتكى شريف إكرامي، حارس مرمي فريق الأهلي الأول لكرة القدم من ألام فى الركبة، قبل المواجهه التى تجمع بينهم وبين طنطا، اليوم الجمعة، فى الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شريف إكرامي يعانى من إصابة

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي، أن شريف إكرامي لن يشارك أمام طنطا بنسبة كبيرة، وأن الأقرب لحراسة مرمي الفريق الأحمر هو شريف إكرامي.





البدري يعقد جلسة مع أحمد عادل

وعلى لسان المصدر أكد أن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، وطار سليمان، مدرب حراس المرمي، قد عقدوا جلسة مع أحمد عادل، لتجهيزه لمواجهة طنطا فى الدوري الممتاز.

الأهلي يواجه طنطا اليوم

يواجه الأهلي نظيره طنطا، اليوم الجمعة، فى تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب غزل المحلة، فى الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يتلقي أول هزيمة فى الدوري

تلقي الأهلي هزيمته الأولى فى الدوري المصري الممتاز فى المواجهه التى جمعت بينه وبين مصر المقاصة، فى الجولة الثانية والمؤجلة من الدوري الممتاز، وانتهت بخسارة الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.