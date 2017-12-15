مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2017/12/15 والقنوات الناقلة

يقام اليوم الجمعة العديد من المباريات الهامة والمرتقبة، فى جميع ملاعب العالم المحلية والعالمية، أبرزها مواجهة الأهلي وطنطا فى الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوي المصري الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز

سموحة – الأسيوطي





تقام المباراة فى تمام الساعة الثالثة الا ربع عصرًا ، على ستاد برج العرب بالاسكندرية، وتذاع على قناة أون سبورت ودي إم سي والنيل للرياضة الأرضية والفضائية.

الأهلي – طنطا

تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءً ، على ستاد غزل المحلة، وتذاع على قناة أون سبورت ودي إم سي والنيل للرياضة الأرضية والفضائية.

بتروجيت – الاتحاد السكندري

تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على ستادالسويس، وتذاع على قناة أون سبورت ودي إم سي والنيل للرياضة الأرضية والفضائية.

مواعيد مباريات الدوري الأسباني

إشبيليه – ليفاتتي

تنطلق المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءً، وتذاع على قناة بي لإن سبورت 3.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ – هامبورج

تنطلق المباراة فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتذاع على قناة بي لإن سبورت 5.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

سانت ايتيان – موتاكو

تنطلق المباراة فى تمام الساعة العاشرة الا ربع مساءً، وتذاع على قناة بي لإن سبورت 6.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الأهلي (عبد الشافي) – الاتفاق

تنطلق المباراة فى تمام الساعة السابعة الا ثلث مساءً، وتذاع على قناة إم بي سي الرياضة 1.