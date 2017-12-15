بين استقالة “نيبوشا” واقالته.. 120 ألف دولار تتسبب فى تأخر اعلان القرار

أخطر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جهازه المعاون أنه سيحسم موقفه النهائي من الاستقالة غدًا رغم اعلانه قراره بعد الهزيمة من الاسماعيلي على خلفية هجوم مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء عليه.

وكان مجلس الزمالك كلف أيمن حافظ مدير الكرة بعقد جلسة مع نيبوشا داخل استاد القاهرة الدولى فور انتهاء مباراة الإسماعيلى لمطالبته بتقديم استقالته ويرحل فى هدوء دون تحمل أى طرف للشرط الجزائى.





مجلس الإدارة يقرر اقالته

وفي السياق ذاته أكد مصدر بمجلس إدارة نادى الزمالك أن المونتنيجرى نيبوشا المدير الفنى للفريق الكروى لم يتقدم باستقالته كما أعلن مسئولو القلعة البيضاء.

وشدد المصدر على أن مجلس الزمالك قرر إقالة نيبوشا فور الخسارة من الإسماعيلى بهدف نظيف لكن إقالة الخواجة تعنى سداد الشرط الجزائى المنصوص عليه فى عقده.

سبب تأخير القرار

وينص عقد نيبوشا مع الزمالك على وجود شرط جزائى بقيمة راتب 3 شهور للخواجة حال فسخ التعاقد من أحد الطرفان ، ويتقاضى المدرب المونتنيجرى 40 ألف دولار شهريا شاملة الضرائب وبالتالى فالشرط الجزائى قيمته 120 ألف دولار، وهو الأمر الذي يتسبب فى تأخير اعلان القرار من الطرفين

وكان الزمالك قد نال خسارته على يد الدراويش فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة فى اطار مواجهات الجولة 13 من عمر الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد.

الجدير بالذكر أن الزمالك بات يقع فى أزمة بعد تراجعه للمرتبة الخامسة برصيد 19 نقطة.