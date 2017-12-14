“البنا” حكمًا لمواجهة الأهلي وطنطا.. غدًا





أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام المباريات التي ستقام غداً الجمعة ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الحكام على النحو التالي:-

مواجهة سموحة والأسيوطي يديرها طارق سامي ويعاونه رضا جبر وتامر رشاد، وأحمد حسونة حكماً رابعاً، وكل من بدوي حميدة ووليد عبد العزيز حكماً خامساً.

ومباراة بتروجت و الاتحاد يحكمها صبري ابراهيم ويعاونه محمود العزازي وسيد نافع، وأيمن منصور حكماً رابعاً، وكل من أشرف رشاد وسامح فاروق حكماً خامساً.

أما موقعة طنطا و الأهلي فيقودها تحكيميًا محمود البنا ويعاونه تحسين أبوالسادات ومحمود أبوالرجال، وعاطف العفي حكماً رابعاً، وكل من محمد حسن وحسام الجلاد حكماً خامساً.