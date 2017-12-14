نيبوشا يتقدم باستقالته من تدريب الزمالك

تقدم المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك المونتنيجيري نيبوشا باستقالته من مهمته بعد الهزيمة التى نالها الأبيض من نظيره الإسماعيلي مساء اليوم.





وكان الزمالك قد نال خسارته على يد الدراويش فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة فى اطار مواجهات الجولة 13 من عمر الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد.

نيبوشا يغادر استاد القاهرة فى سيارة خاصة

وغادر نيبوشا ملعب اللقاء عقب نهايته فى سيارة خاصة قبل الافصاح عن تقدمه بالإستقالة.

ملف اقالة نيبوشا

وكان ملف اقالة نيبوشا على مائدة مجلس الإدارة خاصًة أن فكرة اقالته كانت مؤجلة لحين تحقيق نتيجة سلبية أمام الإسماعيلي.

الجدير بالذكر أن الزمالك بات يقع فى أزمة بعد تراجعه للمرتبة الخامسة برصيد 19 نقطة.

فاروق جعفر يعين جهاز فني جديد

ومن المنتظر أن يقوم فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس إدارة الزمالك بتعيين جهاز فني جديد للفريق الأول غدًا، خلفًا للراحل نيبوشا.