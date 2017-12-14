حارس الإسماعيلي يتحدث عن انتقاله للاهلي وسهولة مواجهة الزمالك

أكد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي محمد أهمية الفوز الذي حققه الدراويش على الزمالك مساء اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق اقتنص ثلاث نقاط فى غاية الصعوبة، وكان فى أمس الحاجة إليه.





وكان الزمالك قد نال خسارته على يد الدراويش فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة فى اطار مواجهات الجولة 13 من عمر الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد.

وقال عواد فى تصريحات تلفزيونية بفضائية “دي إم سي سبورت”: “هذه من أسهل المباريات فى الدورى، المدير الفني تحدث معنا علىهذا الأساس وكنا نلعب بأريحية، وكنا فى حاجة للفوز ليكون دفعة معنوية لنا”.

وأضاف: “أحمد ناجى مدرب حراس المرمى بالمنتخب يدعمنا، وقال المجتهد سيحصل على فرصته للتواجد فى المباريات المقبله فى مارس وفى كأس العالم”.

وعن انتقاله للأهلي، أختتم تصريحاته قائلًا: “هذا الكلام بعيد تمامًا عن الصحة، أنا فى نادى كبير كالأهلى و الزمالك ونسعى لتحقيق بطولة هذا الموسم لإسعاد الجماهير ومجلس الاداره يدعمنا ولن يفرط فى أحد هذا الموسم”.

بتلك النتيجة عزز الاسماعيلي تصدره لبطولة الدوري بوصوله للنقطة 30، بفارق 5 نقاط عن ملاحقه الأهلي والذي يتبقى له مؤجلتان.