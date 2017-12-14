مرتضى منصور يفتح النار: “مشمئز من نيبوشا والعتال السبب فى الهزيمة” (فيديو)

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور عن غضبه من المدير الفني لفريق الكرة الأول المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتيتش، عقب الهزيمة التي تلقاها أمام الإسماعيلي اليوم الخميس.

وكان الزمالك قد نال خسارته على يد الدراويش فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة فى اطار مواجهات الجولة 13 من عمر الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء المباراة: “أشعر بالإشمئزاز من نيبوشا ومن اللاعبين، لكن أنا لست رئيس نادي الزمالك لكي أتدخل وليس لي سلطان.. اسألوا وزير الرياضة”.

وتابع: “اجتهدنا وصنعنا فريق وقولت للجمعية العمومية اختاروا قائمتي كاملة او اختاروا القائمة الأخرى كاملة، وفى النهايةرشحوا فرد عضويته مزورة واذا جلست معه على طاولة سأتنازل عن مبادئى.

وواصل رئيس الزمالك: “أين أحمد كابوريا وصلاح عاشور وأين محمد أشرف روقا؟ ونيبوشا ما زال يجامل لاعب يرى أنه روح الزمالك”.

وأضاف: “الحل إستقالة سرطان ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق الذي أدخله النادي واسمه هاني العتال نائب رئيس المجلس الحالي، وعليه أن يستقيل لأننا لن نفعل أو يُعقد جمعية عمومية جديدة”.

وأتم: “لم نتحدث مع حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، ولم نحدث أحد لأننا لم نتولى النادي حتى الأن، لوجود شخص مزور به، أجر البعض لقتل أحمد مرتضى نجلي”.