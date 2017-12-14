مجلس الزمالك يدرس إقالة نيبوشا

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور اقالة المدير الفني لفريق الكرة الأول، المونتنيجري نيبوشا على خلفية الهزيمة التى نالها الأبيض من نظيره الإسماعيلي مساء اليوم.





تفاصيل اللقاء

سجل هدف اللقاء الوحيد ديجو كالديرون ، قى الدقيقة 58 من عمر اللقاء، على عكس سير المباراة بتسديدة رائعة بقدمه اليمنى فى الزاوية اليمنى لأحمد الشناوي حارس الزمالك التى عجز عن التصدي لها.

بتلك النتيجة عزز الاسماعيلي تصدره لبطولة الدوري بوصوله للنقطة 30، بفارق 5 نقاط عن ملاحقه الأهلي والذي يتبقى له مؤجلتان.

اقالة نيبوشا

وأصبح ملف اقالة نيبوشا على مائدة مجلس الإدارة خاصًة أن فكرة اقالته كانت مؤجلة لحين تحقيق نتيجة سلبية أمام الإسماعيلي، وهو ما حدث اليوم.

الجدير بالذكر أن الزمالك بات يقع فى أزمة بعد تراجعه للمرتبة الخامسة برصيد 19 نقطة.