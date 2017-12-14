التعادل الإيجابي يفرض كلمته على مواجهة النصر والفيصلي بالدوري السعودي

فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق كلمته على مواجهة فريق النصر الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري حسام غالي، ونظيره الفيصلي فى اطار مباريات الاسبوع الرابع عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين.





افتتح إسلام حسين سراج أهداف اللقاء للفيصلي فى الدقيقة 43، قبل أن يعدل محمد السهلاوي النتيجة بهدفه فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

مشاركة غالي

وكان غالي قد ئارك أساسيًا وطوال الـ90 دقيقة بالمباراة خلال التشككيل الذي جاء على الننحو التالي..

وليد عبد الله، خالد الغامدي، عبد الله العمري، عبد الله مادو، عبد الله الاسطاء، حسام غالي، عبد العزير الجبرين، يحي الشهري، محمد فوزير، وليام جيبور، محمد السهلاوي

موقف الفريقين

بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر إلى 24 نقطة محتلًا المركز الثالث بترتيب جدول الدوري السعودي، جمعهم من 6 انتصارات و6 تعادلات، وهزيمتين.

كما يظل فريق الفيصلي فى المركز الرابع برصيد 23 نقطة جمعهم، بعد الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى مبارتين والهزيمة فى أربعة مباريات.

رحيل غالي عن الأهلي للدوري السعودي

وكان حسام غالي، قد رحل عن صفوف النادي الأهلي منتقلًا الدوري السعودي، مطلع الموسم الحالي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، لينتقل للنصر في صفقة انتقال حر بقيمة مالية وصلت غلى 850 ألف دولار.

وشارك غالي في معظم مباريات النصر هذا الموسم، إلا انه خرج من قائمة المباراة الأخيرة أمام القادسية بسبب أزمته مع حارس مرمى فريقه فى المباراة التى سبقتها.