بث مباشر | الزمالك والإسماعيلي بالدوري.. الشوط الأول (0-0)

انطلقت مباراة فريقي الزمالك الإسماعيلي المقامة على ملعب استاد القاهرة فى اطار مواجهات الجولة 13 من عمر الدوري المصري الممتاز (المصري للإتصالات).

موقف الفريقين





يسعى فريق الإسماعيلي م الحفاظ على صدارته ومواصلة مشوار الدوري الطويل، خاصة بعد الدفعة المعنوية التى حصل عليها بعد هزيمة ملاحقه الأهلي، على يد المقاصة.

يتربع الدراويش على عرش الصدارة برصيد 27 نقطة، ولحين انتهاء الأهلي صاحب الـ25 نقطة من مؤجلتين.

ويدخل الزمالك مباراته اليوم باحثًا عن الثلاث نقاط من أجل استعادة نغمة الإنتصارات، إذ يحتل الأبيض المركز الرابع بـ 19 نقطة جمعهم بعد 5 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: على جبر ومحمود علاء ومؤيد العجان وأوباما

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبدالعاطي دونجا ومحمد إبراهيم ورزاق سيسيه وعبدالله جمعة.

خط الهجوم: كاسونجو

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: بهاء مجدي، بافور، محمود متولي، باهر المحمدي.

خط الوسط، اسلام عبدالنعيم، عماد حمدي، محمد فتحي، إبراهيم حسن، حسن عبدربه.

خط الهجوم: كالدريون.

وإليكم أبرز ما جاء فى اللقاء

وقوف دقيقة حداد على لاعب الزمالك الراحل أحمد رفعت

انطلاق المباراة

سيطرة من الزمالك فى العشر دقائق الأولى ومحاولات لإدراك هدف التقدم.

الاسماعيلي يعود لامتلاك وسط الملعب من منافسه بجهود حسني عبدربه وإبراهيم حسن.