حجازي: صلاح أفضل لاعب في البريمييرليج.. وسعيد بعدم تسجيله في مرمانا

أكد اللاعب الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع الأهلي المعار إلى صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، أن مباراة فريقه أمام ليفربول التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة البريميرليج كانت جيدة.

وأوضح حجازي، خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي أن تعادل الفريق أمام ليفربول على ملعبه ووسط جماهيره بالتأكيد امير جيد بالنسبة لنا، مشيرًا إلى أن الفريق عليه المضي قدمًا نحو الأفضل خلال الفترة المقبلة.





حجازي: صعيد بعدم تسجيل صلاح في مرمانا

وتابع مدافع المنتخب الوطني تصريحاته مشددًا على أنهم خاضوا مباراة جيدة أمام فريق مميز ولاعبين مميزين.

وعن مواجهة زميله في المنتخب الوطني محمد صلاح، أكد حجازي، أن لاعب الريدز يعد أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي “البرلمييرليج”، هذا الموسم.

واختتم حجازي، تصريحاته مازحًا، سعيد بعدم تسجيل صلاح في مرمانا.

يذكر ان المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وحصل أحمد حجازي على تقييم أفضل لاعب في المباراة، كما تواجد في التشكيل المثالي لموقع who scored العالمي كافضل مدافع في الجولة الـ16 من البريمييرليج.