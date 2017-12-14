دجلة يعرقل مسيرة المقاولون ويفوز عليه بثنائية في الدوري المصري (فيديو)

نجح فريق وادي دجلة تحت القيادة الفنية الجديدة لطارق العشري فى تحقيق فوز هام ومستحق على نظيره المقاولون العرب الذي يقوده فنيًا محمد عودة، في مباراة الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الممتاز.

تفاصيل اللقاء

افتتح أحمد رؤوف أهداف اللقاء في الثواني الأولى من عمر اللقاء، مسجلًا أسرع أهداف بطولة الدوري هذا الموسم حتى الأن، قبل أن يعزز محمد هلال تقدم الفريق الدجلاوي بالهدف الثاني.





عودة دجلة

وكان فريق وادي دجلة قد استعاد نغمة الإنتصارات منذ تولي طارق العشري المهمة الفنية خلفًا للمستقيل أحمد حسام ميدو الذي حقق مع الفريق العديد من النتائج السلبية.

وكان دجلة قد استطاع اقصاء المنافس العنيد المصري من مسابقة كأس مصر فى مباراته الماضية والأولى للعشري.

شاهد الأهداف

موقف الفريقين

بتلك النتيجة يرتفع رصيد وادي دجلة إلى 11 نقطة محتلًا المركز السابع عشر، وقبل الأخير بترتيب الدوري الممتاز، جمعهم بتحقيق فوزين و5 تعادلات و6 هزائم.

فيما يحتل فريق المقاولون العرب المركز السادس برصيد 19 نقطة جمعهم بتحقيق الفوز فى خمس مباريات والتعادل فى أربعة ونيل الهزيمة الثالثة اليوم.