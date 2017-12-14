شكيابالا يشارك في تعادل الرائد أمام القادسية بالدوري السعودي

انتهت مباراة الرائد السعودي مع نظيره القادسية، بالتعادل الايجابي بين الفريقين خلال اللقاء الذي جمعهما منذ قليل، ضمن منتفسات الجولة الرابعة عشر من عمر منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك المعار إلى صفوف الرائد السعودي في مبارة فريقه، وتواجد في التشكيل الأساسي للمباراة.





وتمكن الفهد الأسمر من تسجيل هدفًا في الدقيقة 51 من عمر المباراة، ليتقدم الرائد بهدف دون رد، إلا ان القادسية تمكن من تعديل النتيجة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 77 عن طريق اللاعب ستانلي مهاجم الزمالك السابق.

شاهد الأهداف

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري السعودي

رفع الرائد السعودي رصيده إلى النقطة العاشرة إلا أنه بقى في مؤخرة الجدول، بينما احتل القادسية المرتبة السابعة برصيد 17 نقطة.

الرائد السعودي خاض 14 جولة حقق الفوز في مباراتين فقط، وتعادل في 4 مواجهات، بينما تلقى الهزيمة في 8 لقاءات اخرى.

يذكر أن النصر السعودي المحترف ضمن صفوفه اللاعب الدولي المصري حسام غالي، يخضو مباراة جارية الآن أمام نظيره الفيصلي ضمن منافسات الجولة ذاتها، ويشارك غالي في المباراة أساسيًا.