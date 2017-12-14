كالديرون يقود هجوم الاسماعيلي لمواجهة الزمالك.. وبامبو على مقاعد البدلاء

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاسماعيلي بقيادة المدرب المخضرم اسبستيان دي سابر تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الزمالك، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الممتاز (المصرية للإتصالات) والمقرر اقامته على ملعب استاد القاهرة الدولي.





وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: بهاء مجدي، بافور، محمود متولي، باهر المحمدي.

خط الوسط، اسلام عبدالنعيم، عماد حمدي، محمد فتحي، إبراهيم حسن، حسن عبدربه.

خط الهجوم: كالدريون.

ويأتي على دكة البدلاء: محمد مجدي، أحمد دويدار، محمد هاشم، وجيه عبدالحكيم، محمد صادق، كريم بامبو، مؤمن كمارا.

موقف الفريقين

يخوض فريق الإسماعيلي مواجهته منتعشًا بهزيمة ملاحقه الأهلي على يد المقاصة، طامحاً فى الحفاظ على صدارته ومواصلة مشوار الدوري الطويل.

يتربع الدراويش على عرش الصدارة برصيد 27 نقطة، ولحين انتهاء الأهلي صاحب الـ25 نقطة من مؤجلتين.

وحقق الاسماعيلي ثمانية انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة جاءت على يد المارد الأحمر بمؤجلة الأسبوع الرابع بهدفين دون رد سجلهما عبدالله السعيد وعمرو السولية.

ويدخل الزمالك مباراته اليوم باحثًا عن الثلاث نقاط من أجل استعادة نغمة الإنتصارات وسط الأزمات الإدارية التى تضري النادي، وابتعاد رئيس النادي مرتضى منصور عن ممارسة مهام عمله بشكل رسمي.

يحتل الأبيض المركز الرابع بـ 19 نقطة جمعهم بعد 5 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين.