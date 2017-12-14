الحضري: محدش هيوقفني عن تحقيق حلمي

نشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تقريرًا عن حارس مرمى منتخب مصر الأول وفريق التعاون السعودي، بعد النجاحات التي يقدمها الحارس الدولي، كان أخرها تسجيله هدفًا لفريقه في مرمى الاتفاق السعودي خلال مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وعنون فيفا على موقعه الرسمي قائلًأ، “الحضري والمزيد من النجاحات في الدوري السعودي”، وتابع موقع الاتحاد الدولي في تقريره الإشارة إلى استعدادت الحضري القوية من أجل تحقيق حلمه والمشاركة في منافسات كأس العالم المقبلة في روسيا 2018.





وعلق الحضري في تصريحات صحفية للموقع الرسمي للاتحاد الدولي قائلًا، “منذ تأهلنا لكأس العالم بروسيا 2018، وأنا أقوم بدفع نفسي للأمام والتدرب بشكل أكبر، موجهًا الشكر لكل من ساندوه للوصول لما هو عليه”.

وعن تجربته في الدوري السعودي اجاب حارس مرمى المنتخب الوطني قائلًا، “لم أتردد في قبول هذه التجربة، أنا إنسان أعشق التحديات. لدي أهداف أريد تحقيقها هنا، ولذلك أبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على مستواي، لا وبل الإرتقاء به في هذه البطولة القوية التي تتطلب التركيز والجهد المتواصل.”

وعن هدفه الذي سجله في مرمى الاتفاق السعودي رد الحضري قائلًا، “أحب تسجيل الأهداف في شباك المنافسين، وعند حصولنا على ركلة الجزاء منحني المدرب فرصة تسديد الركلة. لم أهدر الفرصة وسجلت هدفاً يعني لي الكثير”.

واختتم الحضري تصريحاته مؤكدًا أنه دومًا يركز على تحسين مستواه وقدراته، رغم بلوغي سن الـ45 في يناير القادم، ولن أدع أحد يوقفني عن تحقيق حلمي”.